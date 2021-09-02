متحدث أمني نيجيري: مسلحون يختطفون 73 طالبا من مدرسة ثانوية

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اختطف مسلحون 73 طالبا من إحدى المدارس الثانوية في نيجيريا، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة في ولاية زامفارا شمال غربي نيجيريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات التي تستهدف الطلاب في البلاد.

وفي استجابة لعملية الاختطاف، أغلقت السلطات جميع المدارس الابتدائية والثانوية في الولاية وفرضت حظر تجول ليلي.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد شيهو إن هوية ودوافع الجناة الذين هاجموا المدرسة الثانوية الحكومية في قرية كايا غير واضحة حتى الآن.

وأصبحت عمليات اختطاف التلاميذ من المدارس شائعة بشكل مقلق في أكثر دول إفريقيا سكانًا.

وتقف وراء تلك العمليات جماعات إرهابية إسلامية، مثل بوكو حرام، وعصابات إجرامية تسعى لطلب الفدية.

وحدثت زيادة كبيرة في عدد عمليات الاختطاف منذ بداية العام.

وتقدر السلطات أن حوالي 1000 طالب اختطفوا منذ ديسمبر 2020. واختفى العديد من الفتيان والفتيات دون أن أي أثر.

وكانت الحادثة الأكثر إثارة في عام 2014 عندما اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية الإسلامية 276 طالبة.