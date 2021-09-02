الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية لليد للمرة الرابعة في تاريخه

توج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس بتقدم الأهلي 12-10 ، قبل أن يواصل الفريق تفوقه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب إلى 4 بعد نسخ 2013 و 2017 و 2018 ثم 2021، وهو اللقب التاسع للأندية المصرية حيث حصل الزمالك على 5 ألقاب من قبل.

ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك يوم 10 سبتمر الجاري في كأس السوبر الإفريقي بصالة الدكتور حسن مصطفى والمؤهل لكأس العالم للأندية في السعودية أكتوبر المقبل.

وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضا مميزة في البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني .

وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب رجال يد الأهلي على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل الي الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق انتر كلوب الإنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.