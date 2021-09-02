الدكتور محمد المخزنجي يكتب: «جايا»: كيف تشبهنا الأرض ونشبهها؟

نحن نولد قِطعا غضة من اللحم لا اسم لها، ولا نصير كيانات لها موقع ضمن الجماعة البشرية فى رحاب الحياة، إلا بعد أن يكتسب كلُّ منا اسما يدل عليه، وها هى نظرية علمية كبرى عن كوكبنا تولد من إشراقة عقلٍ جميل، وتظل تواجه الإنكار على امتداد ستة وثلاثين سنة، بينما تتوالى إثباتاتها العلمية ويسميها أديب عالمى كبير، فتُشكِّل اختراقا إبداعيا إنسانيا، يكشف لنا عن ذلك التآزر الخلاق، بين الأرض وساكنيها، وبين «ثقافتين» تتكاملان.

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قال «جيمس لفلوك» يلخص النظرية التى اهتدى إليها منذ خمسة وستين عاما: «إن الأرض بأكملها، بما فى ذلك الغلاف الجوى والمحيطات والطبقات العليا من الصخور، تعمل ككائن حى واحد، تنظم بيئتها الداخلية مثلما ينظم الحيوان درجة حرارة جسمه وتوازنه الكيميائى، فعلى على مدى 3.8 مليار سنة ماضية، تم تشغيل نظام التغذية المرتدة الشامل فى المحيط الحيوى، لينظم مجمل أشكال الحياة درجة الحرارة ونسب الغازات فى الغلاف الجوى لصالح الحياة. وبهذا، أصبح علم نظام الأرض راسخا كإطار فكرى قيِّم لفهم الكوكب الوحيد المعروف أنه يئوى الحياة».

سطور قليلة خطيرة، وخطورتها تسطع من اعتبار كوكبنا المتفرد باحتضان الحياة، يسلك فى الحفاظ على شروط استمرار الحياة كما كائن حى، وبتآزر بين كل الأحياء وحتى ما كنا نعتبره «جمادات»، فهل كان ذلك مجرد تعبير بلاغى خارج نطاق العلم؟ أبدا، هذا ما يقول به القبول الواسع الآن بتلك الفرضية التى حولتها الإثباتات العلمية إلى نظرية، يصفها البعض بأنها تعتبر اختراقا علميا تاريخا، يضاهى اختراق كوبرنيكوس بفرضية مركزية الشمس لا الأرض التى هى مجرد تابع يدور حول الشمس، فنظرية لفلوك تكاد تقول بأن الأرض تحيا، كل ما فيها يخفق بنبض الحياة، هذا لو لجأنا لتعريف الحياة بما يتجاوز «التكاثر»، وهو ما عبَّر عنه جيمس لفلوك عندما رد على الساخرين من فرضيته بأن «الأرض لا تحقق أهم شروط وجود الكائنات الحية فهى لا تتكاثر»، قال مبتسما بمكر ساخر «وهل كوكب عاش أربعة مليارات سنة فى حاجة إلى تكاثر»! ولم يكن فى حاجة للتأكيد على أنه لم يقل بأن الأرض كائن حى، لكنه لم يتنازل عن رؤيته بأن الأرض «تحيا». فلنبدأ القصة..

الميلاد، ومضة استنارة

يحكى جيمس لفلوك أن فكرة فرضية «جايا» (قبل أن يعثر لها على اسم) حدثت له كإلهام شخصى وبشكل مفاجئ تماما، «كأنها ومضة استنارة». كان فى غرفة صغيرة فى الطابق العلوى من مبنى الدفع النفاث لوكالة ناسا فى باسادينيا بكاليفورنيا. فى ذلك الخريف من عام 1965، وفى لحظة، خطرت له الفكرة، فوقعت الرهبة فى نفسه، لقد أدرك أن الغلاف الجوى للأرض كان استثنائيا مقارنة بالغلاف الجوى للمريخ الذى سبر غور غازاته وهو على الأرض، عبر تليسكوب ومطياف يحدد كنه هذه الغازات، وقد أنبأته هذه الغازات المريخية بأنها مجموعة ساكنة منذ أمد بعيد، مما يقطع بأن لا حياة فى هذا الكوكب الأحمر. أما غازات الغلاف الجوى للأرض، فكانت على العكس فى حالة حركة دائبة، تتغير نسبها طوال الوقت بفعل ما تنفثه فيها الكائنات الحية وما تأخذه منها، ومع ذلك يظل تركيبها ثابتا فى نطاق لا تتعداه. فلابد أن هناك ما ينظم توازن غازات هذا الغلاف، وبشكل متواصل، بتقليل ما يزيد منها، وزيادة ما يقل. ورأى لفلوك أن الحياة، بمجموع الكائنات الحية فى كوكب الأرض، لابد أن تكون مشاركا رئيسيا فى استتباب هذا التوازن. فكأن الحياة تصنع شروط استمرارها فى هذا الكوكب، وتحافظ على ثباتها!.

كان ذلك دربا من التفكير غير مطروق فى علوم الأرض التى تهيمن عليها الجيولوجيا، على اعتبار أن التفاعلات الفيزيائية للأرض، والتفاعلات الكيميائية، هما الضامنتان لمواصفات النطاق الذى تعمره الحياة، وكأن الأرض كرة كونية من الصخور والماء والهواء سكنتها الحياة دون أن تؤثر فيها. ولم يكن ذلك يقنع لفلوك، ففيزياء وكيمياء كوكب المريخ لم تُظهر نبض الحياة فى غلافه الجوى، بينما أمر الغلاف الجوى للأرض مختلف.

يعلق على ذلك عالم الفيزياء الكبير، والكاتب العلمى فيرتيوف كابرا قائلا: «كانت سيرورة «التنظيم الذاتى» Autoregulation هى المفتاح لفكرة لفلوك، فقد عرف من علماء الفيزياء الفلكية أن حرارة الشمس زادت بنسبة 25% منذ بدأت الحياة على الأرض، وعلى الرغم من هذا ظلت حرارة سطح الأرض ثابتة عند مستوى مناسب للحياة». وفى هذا السياق يمكن أن نضيف إلى ملاحظة كابرا الثاقبة مؤشرات أخرى أوحت لجيمس لفلوك بمركزية «التنظيم الذاتى» كحافظ لشروط الحياة على الأرض تشارك فى تحقيقه كائناتها الحية، كثبات نسبة الأوكسجين فى الغلاف الجوى عند 21%، وكذلك نسبة ملوحة البحار والمحيطات فى نطاق لا تخرج عنه. نبض من التغيرات الطفيفة المُلاحقة بمراجعة مستمرة تضمن ثبات شروط الحياة فى المنطقة التى تسكنها الحياة على كوكبنا المسماة «نطاق الحياة» أو «الغلاف الحيوى» Biospere الذى يضم: الغلاف الترابى (قشرة الأرض من سطحها وحتى بضعة كيلومترات فى العمق)، والغلاف المائى بمحيطاته وبحاره وأنهاره، والغلاف الهوائى ممثلا بالطبقة السفلى من الغلاف الجوى الملاصقة للأرض أو «التروبوسفير». خيمة رقيقة عجيبة لإيواء الحياة على هذا الكوكب، ومنطقى جدا أن تشارك فى صونها الحياة. ولابد أن هذا مثَّل شحنة الومضة التى ألهمت لفلوك فرضيته، وفى القلب منها أعجوبة «الضبط الذاتى» التى هى أعجوبة الحياة، فينا وفى كل حى، وهو ما كان ماثلا فى عقل جيمس لافلوك قبل غيره، ومنذ عمرٍ مبكر.

الطب يؤكد التشابه

لنتذكر أن جيمس لفلوك بدأ طبيبا بالأساس، ومفهوم «التنظيم الذاتى» فى دراسة الطب هو أساس علم الفسيولوجيا الشارح لكل وظائف أجسادنا فى حالة الصحة، وهذا بدوره يستدعى مفهوم «التوازن» أو الاستتباب homeostasis، للحفاظ على مؤشرات الأداء الصحى لكل عضو ووظيفة، بإعادة كل تغيُّر إلى نطاقه الطبيعى، عبر آلية «التغذية الراجعة» feedback mechanis التى يعرفها كل دارس لعلوم الأحياء والحياة، خاصة الطب، ومن ثم كان إلهاما صادف أهله عندما لمح جيمس لفلوك سيرورة «التنظيم الذاتى» كأساس لصيحته «الأرض تحيا» التى ترنمت بها «فرضية جايا»، قبل أن تنال اسمها البديع. وتعالوا ننظر فى أنفسنا، فنرى ما كان خافيا عنا فى كوكبنا..

نعرف جميعا أن درجة حرارة جسم الإنسان القياسية الطبيعية هى 37 درجة مئوية، وتخضع لتقلبات غير ذات أهمية فيما يسمى «النطاق الطبيعى» الذى يتراوح عند الشخص البالغ من 36.5 إلى 37.5 درجة مئوية. فكيف يستمر هذا النطاق الطبيعى سواء عاش الإنسان فى بيئة قارسة البرودة أو لاهبة الحرارة؟ فى الأجواء الحارة، كهذه التى تلهب عالمنا الآن (وتثبت تحقق الاحترار العالمى الذى أكده لفلوك من خلال نظرية جايا قبل عدة عقود)، يستقبل مركز تنظيم درجة حرارة الجسم فى منطقة ما تحت المهاد hypothalamus بالمخ، رسائل من مستشعرات الجلد تفيد بأن زخم حرارة الجو يتسلل إلى الجسم ليرفعها ويهدد أداء وظائفه بالاضطراب، فيصدر المركز مجموعة من الأوامر تنفذها شبكة من الفعاليات تحقق تمدد الأوعية الدموية فى الجلد للسماح بمزيد من تدفق الدم بالقرب من سطحه لتشع الحرارة الزائدة فى البيئة المحيطة، كما أن زيادة تدفق الدم ينشط الغدد العَرَقية فيزيد العَرق ليتبخر مبددا بعضا من الحرارة الزائدة، وبالمصاحبة يصير التنفس أعمق، ومن الفم غالبا، فيزيد فقدان الحرارة عبر بخار الماء الدافئ فى الزفير. وبذلك كله، تظل درجة حرارة أجسامنا فى نطاقها الطبيعى حول 37 درجة مئوية!.

أما فى البرد القارس فيحدث العكس تقريبا: تصل منبهات خطر الابتراد إلى مركز التنظيم الحرارى فى المخ، فيصدر أوامره لشبكة تنفيذية تؤدى إلى: انقباض الأوعية الدموية فى الجلد لمنع تدفق الدم بالقرب من سطح الجسم لتقليل فقد الحرارة، وتتلقى العضلات ما يؤدى إلى تقلصها لحدوث الارتعاش وتوليد حرارة داخلية تواجه برودة الخارج، كما تُحفَّز الغدة الدرقية (عبر الغدة النخامية) لإفراز المزيد من هرموناتها لزيادة نشاط التمثيل الغذائى وإنتاج مزيد من الحرارة الداخلية. ويمكن تحفيز الغدة الكظرية لإفراز هرمون الأدرينالين لتحويل الجليكوجين ( المُخزِّن للسكريات المعقدة الغنية بالطاقة) إلى جلوكوز يسهل إحراقه لإطلاق طاقة تدعم التدفئة الداخلية للجسم، وتظل فى النطاق الطبعى حول 37 درجة مئوية!.

المثال السابق ما هو إلا نموذج واحد من عمليات «التنظيم الذاتى» التى تحافظ ــ عبر آلية «التغذية المرتدة» ــ على حالة «الاستتباب» لشروط استمرار الحياة، وهى عديدة ومدهشة، تكاد لا تستثنى وظيفة من وظائف أجسادنا (وأجساد كل الأحياء وإن بطرق مختلفة)، فهى تحدث للحفاظ على مستوى السكر فى الدم، وانتظام ضربات القلب، وضبط ضغط الدم، وعمل الكلى، وغيرها. لكن المُلاحَظ أن آلية التغذية المرتدة فى هذه النماذج تنتمى إلى ما يسمى «التغذية المرتدة السلبية»، التى تعمل على إنقاص المثير للعودة إلى الحالة الطبيعية، بينما هناك «تغذية مرتدة إيجابية» لزيادة المثير للوصول إلى نتيجة داعمة للحياة أيضا، وإن بشكل مختلف، فهى تحدث فى الولادة بزيادة الضغط على عنق الرحم لدفع الجنين إلى الخروج، وعند حدوث جرح لتزيد من إنتاج الصفائح الدموية لإحداث خثرة تغلق الجرح المفتوح. فماذا عن هذه التغذية المرتدة عبر التنظيم الذاتى للوصول إلى استتباب شروط الحياة على مستوى كوكبنا، كما تقول نظرية جايا؟

جديد يربك البعض

لقد كان أول نشر لهذه النظرية (قبل أن تكتسب اسمها الشهير) عام 1968 فى مجلة «العلوم الفلكية الأمريكية» تحت عنوان «أجواء الكواكب: التركيب والتغيرات الأخرى المرتبطة بوجود الحياة»، وكان يتعلق بشكل رئيسى بتحليل الغلاف الجوى لكوكبنا كنموذج يشير إلى حيوية الحياة فيه، ومشاركتها فى تشكيل هذا الغلاف. وبعد عام من التجاهل الغريب والمريب لهذا النشر الأول للفرضية، قام جيمس لفلوك عام 1969 بتقديمها فى مؤتمر علمى ببريستون تحت عنوان «الأرض كمنظومة ذاتية التنظيم»، عندها تحول تجاهل ما أسماه لفلوك «المجتمع العلمى»، إلى هجوم عدوانى تضمن ازدراءات من نوع أن هذه نظرة غير علمية، ولغوٌ غائى، أى موجه نحو غاية مرسومة له مسبقا، وكان أبرز المهاجمين من علماء الأحياء التطورية الداروينين القدامى، والداروينين الجدد، ومنهم مشاهير مثل «ريتشارد دوكينز» و«استيفن جاى جولد» إذ رأوا أن الانتقاء الطبيعى الذى عمل ويعمل على الكائنات الحية لا يمكن أن يؤدى إلى توازن على نطاق الكوكب الذى هو كرة من صهارة وحجارة وتراب وماء وهواء! وغير هؤلاء المعارضين العلميين، كان هناك من تجاوز المُحاججة العلمية إلى السباب والوصم بترويج الهراء!.

لم ينل ذلك من جيمس لافلوك المتواضع بقوة، والعنيد بوداعة، وإن ظل قابضا على إشراقة رؤيته للأرض ككيان ذاتى التنظيم، وقد عبر عن كل هذا عندما كتب عن «تاريخ نظرية جايا» فقال: «كانت نظرية جايا ثورية جدا كى تُقبَل فورا، وكان علىَّ أن أتوقع ذلك حتى تُجمَع كمية معتبرة من الأدلة، وفى الواقع لم ينل المبدأ قبولا جزئيا حتى عام 2001، أى بعد مضى ستة وثلاثون عاما. وخلال كل هذه السنين من الإنكار حدث أمران فارقان لصالح رؤية لفلوك، أولهما اكتساب هذه الرؤية اسما اقترحه أديب عالمى فتح لها الأفق المعنوى، وثانيهما دخول عالمة فذة على خط دعم هذه الرؤية بالقرائن العلمية من واقع اختصاصها كعالمة أحياء دقيقة، إضافة لكونها مقاتلة جميلة وشديدة البأس جندلت محاربيها من الداروينيين المتشددين والداروينيين الجدد (ومنهم ريتشارد دوكنز الشهير نفسه) عندما أكدت أبحاثها على آلية التكافل symbiosis كطريق تطور (غير الصراع والتنافس) نشأت عنه الخلايا حقيقية النواة والميتوكوندريا. وكان ذلك المدد فاتحة لتنشر نظرية جايا مزيدا من أضوائها، وتتلقِّى المزيد من أنوار التأييد العلمى...

أديب يُسمِّى، وعالمة تؤصِّل

لقد رتبت الأقدار لجيمس لفلوك صدفة جيرة وصداقة فى القرية التى اختار أن يسكنها بعيدا عن صخب المدن، تمثلت فى الأديب الإنجليزى وليام جولدنج الحاصل ــ فيما بعد ــ على جائزة نوبل، فقد عاشا معا فى قرية «بورتشوك» القريبة من ساليسبرى جنوب إنجلترا، وكانا خلال اللقاء غالبا ما يتحادثان فى مواضيع علمية أثناء تمشيتهما حول القرية أو جلوسهما فى حانتها، وكان وليم جولدنج مهتما بالعلم على غير معظم الشخصيات الأدبية فى عصره، إذ درس الفيزياء قى أكسفورد. وحكى لفلوك لجولدنج عام 1969 ما تلقاه فرضيته عن الأرض ككيان ذاتى التنظيم من معارضة، وأبدى جولدنج تفهما وحماسا لهذه الفرضية، وقال للفلوك: «إذا كنت تزمع الخروج بفكرة عظيمة كهذه فعليك إعطاءها تسمية مناسبة، وأقترح عليك اسم «جايا». وفرح لافلوك بهذا الاسم، إذ كان يرى الأرض كينونة حية ــ على الأقل ــ تتحكم فى مناخها وكيميائيتها. كما انتبه إلى أن القليل من العلماء يلمون بالآداب الكلاسيكية، ولا يعرفون أن «جايا» ماثلة بالبادئة «جى» GE)) فى أسماء كثير من علوم الأرض، فى «جيـولوجيا» و«جيوفيزياء» و«جيوكيمياء». وكانت «جايا» فى الأساطير الإغريقية هى «ربة الأرض»، «التى جلبت النظام من الفوضى»، وكان ذلك ينطبق تماما على محصلة عمليات «التنظيم الذاتى» التى تُرجِع عشوائية التغيرات الناتجة عن أنشطة الكائنات الحية واضطراب الكوكب إلى التوازن الأساس الملائم للحياة. لكن لفلوك لم يكن يعرف أى الكائنات الدقيقة هى التى تصدر هذا الغاز أو ذاك الذى يدور فى حلقة هذا «التنظيم الذاتى» لحرارة سطح الأرض وكيمياء الغلاف الهوائى عليها؟

هنا، تقدمت المتمردة الجميلة عالمة الأحياء الدقيقة «لين مارجوليس» لتعضد حدس لفلوك بالقرائن العلمية، مؤكِّدة أن الكائنات الدقيقة تطلق الغازات التى تساهم فى هذا التنظيم الذاتى لكوكب الأرض، وحددت نوع كل كائن ونوع الغاز الذى يطلقه. وصارت لين المشاكسة شريكة لجيمس الوديع فى الدفاع العلمى عن نظرية جايا، هى تتولى مهمة إثبات الأصول البيولوجية لغازات الغلاف الهوائى للأرض، وهو يقدم إثباتات حدوث التنظيم الذاتى له، عبر الكيمياء والديناميكا الحرارية والسيبرانية (بنموذج رياضى حاسوبى كاسح النجاح أكد النظرية). وبعد هذا المدد الأدبى والعلمى والنشاط البحثى الدائب والصائب، بدأت الأبحاث العلمية تنهال على النظرية بمزيد من تأكيدات صحتها، فصارت نظرية كبرى لكوكب الأرض ككيان ذاتى التنظيم، تتواشج فى تنظيمه كل أشكال الحياة على أرضه وفى بحاره وأنهاره وهوائه، بل تشارك فيه حتى الصخور، نعم الصخور!.

دورة ثانى أكسيد الكربون المدهشة

لقد ظلت براكين الأرض على امتداد ملايين السنين تلفظ كميات هائلة من ثانى أكسيد الكربون، وهو من غازات الدفيئة التى تزيد احترار الأرض، ومع تزايد ما تصبه الشمس ــ كنجم يتوسع ويستعر ــ من حرارة على هذا الكوكب، كان لابد من تقليل هذا الغاز فى الغلاف الجوى وإلا صارت الأرض أتونا لا يصلح للحياة، وهنا كانت الحيوانات والنباتات تقوم بتدوير كميات ضخمة من ثانى أكسيد الكربون والأكسجين عبر عمليات التركيب الضوئى والتنفس والتعفن لتقليل ثانى أكسيد الكربون وموازنة نسبته مع الأوكسجين، وكان ذلك يشكل جزءا من حلقة تغذية مرتدة للوصول إلى استتباب درجة حرارة الأرض، أما الجزء الباقى فكان من نصيب الصخور! فعملية حت الصخور تتضمن اتحادا بين الصخور ومياه المطر الذائب فيها ثانى أكسيد الكربون لتكوين الكربونات، وقد ثبت ــ كما تنبأت نظرية جايا ــ أن الحياة ممثلة بالبكتريا تزيد من حت الصخور لتتحول إلى تراب من كربونات الكالسيوم، ينجرف إلى المحيطات لتمتصه أشنات Lichen لا تُرى بالعين المجردة، وتحوله إلى قواقع بديعة تتنقل بها. وبموازاة ذلك تمتص بكتريا المحيط ثانى أكسيد الكربون مباشرة من طبقة الهواء الملامسة لسطح الماء. وهكذا تئول كميات ضخمة من ثانى أكسيد الكربون إلى المحيط فتقل نسبته فى الهواء ويقل الاحترار. ثم، عندما تموت الأشينات تنهمر قواقعها إلى القاع السحيق للمحيط لتشكل ترسبات ثقيلة من الحجر الكلسى، تتسرب إلى وشاح الأرض وتذوب فيه. ومن جديد تعود البراكين لتلفظ جزءا من ثانى الأكسيد الكربون الذائب فى الصخور إلى الهواء. وتتكرر الدورة!

جايا والثقافة الجامعة

فى المفهوم الأسطورى الإغريقى تمثل جايا «ربة الأرض التى أتت بالنظام من الفوضى»، وهذا يشكل بالمفهوم الأدبى «استعارة» أو «مجاز» عابر للأزمنة، وجاءت «نظرية جايا» لتدهشنا بأن الاستعارة والمجاز يمكن أن تكون منطوية على حقيقة ملموسة من حقائق حياتنا على الأرض، يكشف عنها العلم بأدواته وإشراقات مبدعيه، فنرى الواقع فى ضوء جديد، يُبصِّرنا بما كان خافيا عنا، ويهدينا بهذا التبصر إلى ما يكتنف وجودنا من سحر بديع أو خطر داهم، وهو ما يحتاج رحبة ثانية لنظرية جايا. أما الآن، فلعه صار جليا أن ذلك الفصل الثقافى المفتعل بين الثقافة الأدبية والثقافة العلمية، يخصم من حق البشر فى معرفة تمزج بين الثقافتين، لتكون ثقافة جديدة، أفعل وأجمل، وهذه رحبة أخرى!

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* النص: بالتنسيق مع مجلة «للعلم» (forscience.com) ــ الطبعة العربية المصرية لمجلة Scientific American

* المشروع: موسوعة «جديد عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»