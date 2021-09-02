الآثار تنظم رحلة توعوية لأطفال قرية تونس بالفيوم لزيارة المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة

نظمت اليوم الخميس وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة توعوية لأطفال قرية تونس التي تشتهر بالأعمال اليدوية والحرف الخزفية بمحافظة الفيوم؛ لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.



ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع، وخاصة الأطفال وتعريفهم بمقومات مصر السياحية والأثرية، وإبراز ما تذخر به مصر من حضارة عريقة وتراث وفنون متنوعة.



وتضمنت الزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث أجرى الأطفال جولة عند الهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، إلى جانب زيارة قلعة صلاح الدين وحديقة الأزهر، فضلًا عن التقاط هؤلاء الأطفال العديد من الصور التذكارية في هذه الأماكن، وأعربوا عن سعادتهم بالرحلة، ووجهوا الشكر للوزارة والهيئة على حرصها على تنظيم هذه الزيارة لهم.



وأوضحت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، أن الهيئة أطلقت عدة مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين والزائرين من بينها "الفيوم مش بعيد" و"اعرف بلدك" و"ايد×ايد".



وأضافت أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لتنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية بالمواقع السياحية والأثرية، وتنظيم عدد من المعارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية.