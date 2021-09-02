دعت روسيا، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، على خلفية استمرار النزاع العسكري في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا لا يزال في مرحلة "ساخنة"، على الرغم من الاهتمام البالغ داخل المجتمع بتسويته.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي ليس أول رئيس لدولته يشكل النزاع في دونباس بالنسبة له عقبة لا يمكن التغلب عليها.

وحول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الحكومة الأوكرانية، أعربت زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء خطوات واشنطن والأعضاء الآخرين في حلف الناتو الرامية إلى "دعم نهج عسكري عدواني في كييف".

وحذرت المتحدثة من أن هذه الخطوات تؤثر - بشكل سلبي للغاية - على جهود تسوية النزاع في دونباس وتؤدي إلى تصعيد الأعمال القتالية، مضيفة أنه يتعين على المجتمع الدولي دون أدنى شك الاعتراف بحقيقة وجود حرب أهلية في أوكرانيا والإصرار على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة.. تقاتل مواطنيها".