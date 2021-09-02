تعرضت الفتاة الأمريكية المسلمة من أصل فلسطيني، أريج سعيفان، لواقعة اعتداء من مساعد مدير سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة تعمل فيه بولاية كانساس الأمريكية، نزع عنها الحجاب بالقوة بعد أن رفضت أن تريه شعرها.

الواقعة التي تعرضت لها، الفتاة المسلمة المحجبة، البالغة 19 عاما من عمرها، أثارت جدلا في الولايات المتحدة لا يختلف عن الجدل والغضب الذي أججته في الدول العربية وحتى بعض الدول الأوروبية والعالم، حتى اضطرت صاحب سلاسل المطاعم الشهيرة إلى طرد مسئول المطعم المعتدي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سبق واقعة الاعتداء على أريج مطالبة مساعد المدير لها برؤية شعرها في مناسبات عدة، إلا أنها لم تستجب.

بعد انتشار مقاطع فيديو توثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم وبعد تناقلها في وسائل الأخبار المحلية والعالمية، قررت سلسلة مطاعم "جبوتلي" الأمريكية للأكل المكسيكي، التي بدأت منذ عام 1993، ولديها فروع في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، وفرنسا، طرد مدير الفتاة، بعد أن "مزق حجاب زميلته المسلمة لأنه أراد رؤية شعرها".

وتابع المطعم في بيان، بعدما أكد أن الواقعة المنتشرة حدثت قبل مدة، قائلا: "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التمييز والعنصرية من أي نوع، وقد أنهينا عمل الموظف المعني منذ ما يقرب من أسبوعين بعد إجراء تحقيق شامل".

فيما نقلت الصحيفة البريطانية عن أريج حديثها حول تفاصيل الواقعة: "جاء من خلفي ونزع حجابي، ولم يكن لدي أي فكرة لماذا يفعل شخصا ذلك، لقد كان يضحك كما لو كان شيئا طريفا، ولكني شعرت بالصدمة".

وتابعت أريج: "ظل يطلب رؤية شعري، وظللت أخبره أن يتوقف، وحاولت فقط تجاهله وعدت إلى العمل، لكنه جاء ورائي وشد حجابي"، التي أوضحت أنها بمجرد وقوع الحادث، أبلغت مدير المطاعم بالواقعة، وقدمت استقالتها، قبل أن تقدم بلاغا إلى شرطة لينيكسا، التي تحقق حاليًا في الأمر.

وحصلت أريج على مساعدة من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في كانساس للمساعدة في الإبلاغ عن الحادث، فيقول موسى البيومي، المسئول بالمجلس إنه ساعد الفتاة المراهقة في تقديم الشكوى إلى لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية.

وتابع البيومي: "نحتاج إلى التأكد من أن هذا لن يحدث أبدًا مرة أخرى لأي شخص في مكان عمله، لذلك سنتخذ كل الخطوات اللازمة، وقد قدمنا ​​بالفعل اتهام للمطعم ومساعد المدير لجنة تكافؤ الفرص للتوظيف وسننتظر التحقيق".

فيما أوضحت أريج إنها كانت بحاجة إلى الإبلاغ عن الحادث لتسليط الضوء على الأعمال الهجومية للمديرين، قائلة: "لا أريد أن يحدث هذا لي أو لأي شخص آخر، بالطبع، فالأمر لا يتعلق فقط باحترام زملاء العمل المسلمين، ولكن أي دين، وأي شخص، فكل شخص لديه معتقدات وخيارات دينية مختلفة، وعلينا أن نحترم ذلك".