إزالة 328 مخالفة إشغال طريق في كفر الدوار بالبحيرة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملات موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٣٢٨ حالة إشغال ثابتة ومتحركة، بمناطق "الحدائق، شارع المحكمة، الكوبري الواطي، وسط البلد، شارع صلاح الدين، شارع بور سعيد، شارع لواء الاسلام، وشارع الجيش، وشارع أحمد عرابي".

وجرى التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.