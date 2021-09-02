عبّر سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك، عن سعادته بأنها استطاع الاختلاط مع الشعب المصري، وأنه استمتع بتناول الطعام المصري.

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن هناك حالة تشابه بين الطعام الكوري والمصري، لا سيّما أن ما يُستخدم في البلدين هو الطعام المحلي الطبيعي.

وتابع: "الشيء الثاني المشترك هو الحشو والخليط.. مثل المحشي.. يتم حشو الأوراق بمكونات ذات طعم لذيذ.. لديتا محشي في كوريا ونطلق عليه اسم ينج يي بوب، حيث نحشو أوراق اللوتس بالأرز أو باللحم، وشكله يتشابه بشدة مع المحشي هنا".

وأوضح السفير أن الطعم مختلف بعض الشيء، لكنه شدد على أنه ليس مختلفًا بشكل كامل، وقال إن كلاهما طعمه لذيذ.

أكمل: "من الممكن تطبيق المقارنة على الكشري.. ويُطلق عليه بي بي مباب وهي وجبة كورية نخلط فيها كل شيء بدءا من الأر والخضروات، ومعه في بعض الأحيان لحم مفروم أو مأكولات بحرية ، ويوضع عليها صلصلة الفلفل الحار ونمزجهم ونأكلهم مثل الكشري".

وكان السفير الكوري الجنوبي، قد ظهر خلال الحلقة، وهو يعزف لحن أغنية 3 دقات، وهو ما أثار إعجاب منى الشاذلي، وسط تصفيق من الحاضرين.

كما عُرض خلال الحلقة، مقطع فيديو "مُسجَّل"، ظهر فيه السفير وهو يعزف النشيد الوطني لمصر، بآلة السكسافون.

