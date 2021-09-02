أوبرا عربي في أولى ليالي فعاليات صيف مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية للجماهير من المصطافين وأهالي المحافظات الساحلية، والتي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

واستهلت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفي حفلات "صيف مطروح" على مسرح النادي الإجتماعي، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، وقدمت مجموعة متنوعة من التابوهات الغنائية الراقصة منها "قاضي البلاج، وقال جاني بعد يومين، وجناب السفير، ومعانا ريال، وحشتني، شوف ياعزيز، لوله الملامة، ويا سلام علي حبي وحبك، وجيران الهنا، والليلة الكبيرة، وزي العسل، وحاجة غريبة، ويا حلو صبح، والو الو، والبنات" وذلك وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحضور.

وقدمت مكتبة سيدي عبدالرحمن محاضرة بعنوان: "نساء رائدات علي مر العصور"، تحدثت خلالها الأديبة مني ناصف، عن ايزيس رائدة البكاء، وكيف أن بكائها كان سبب في فيضان النيل والخير بمصر، كما تحدث أنور المنصوري خلال محاضرة بعنوان "أهمية النظافة الشخصية في مواجهة الأمراض" ببيت ثقافة الضبعة، عن مفهوم النظافة الشخصية وارتباطها سواء في البدن أو المكان بانتقال الأمراض وطرق الوقاية منها.

وأكد أن جميع الأديان حثت علي النظافة وأهميتها؛ فيما عرض قصر الثقافة بمطروح مجموعة من أفلام سينما الأطفال، منها "مغامرات مرتاح"، بينما عقدت مكتبة سيدي عبدالرحمن ورشة فنية نفذتها الفنانة شيرين جورج، مستخدمة العصا الخشبية الاستك لعمل تكوينات وأشكال جميلة وسهلة التعلم للأطفال.