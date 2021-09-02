جدد المذيع البريطاني المشهور بيرس مورجان، اليوم، حربه الكلامية ضد عائلة ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري، بعد السماح له بحرية التعبير ضد ميجان وهاري؛ كونهما يحطمان باستمرار صورة الملكة البريطانية إليزابيث جدة الأمير هاري.

وغرد مورجان على تويتر صباح اليوم الخميس، بنشر صورة للملكة في جنازة زوجها الذي توفي قبل أشهر، قائلا: "في خضم كل الجدل حول الصحة العقلية لميجان ماركل هل فكر أي شخص فيما تحملته الملكة هذا العام باستمرار تحطيم عائلتها والملكية وفقدها زوجها الحبيب الذي عاش معها منذ 73 عامًا في مقابل ما تعانيه ميجان؟ هذا مشين".

قبل عدة أشهر، تم استقالة مورجان عن الظهور في برنامج "صباح الخير بريطانيا" عندما بدأ حربه الكلامية ضد الأمير وزوجته في إحدى الحلقات، قائلا إنه انه لا يصدق كلمة واحدة من التي قالها الزوجان ضد العائلة الملكية، خلال لقاء تليفزيوني مجزء مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، عبر شبكة سي بي إس الأمريكية.

اتهم الأمير هاري، القصر الملكي في برمنجهام باتباع سلوك غير مرغوب فيه مع زوجته الأمريكية ميجان، معربا عن خوفه من أن تلقي نفس مصير أمه الأمير ديانا، التي يزعم أنها قُتلت بفعل فاعل.

لكن بعد ذلك تم تبرئة مورجان ككاتب صحفي، له حق حرية التعبير، فيما وصفت هيئة الرقابة الإذاعية في المملكة المتحدة محاولات إسكات مورجان ككاتب عمود في صحيفة ميل أونلاين، بأنها قيد مخيف على حرية التعبير.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، تنازلا عن الألقاب والحياة الملكية البريطانية منذ عام وخرجا للعيش خارج القصر البريطاني في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ولادة ابنهما ارتشي، ليرزقا بطفلة جديد سميت ليليبيت، وذلك كله ابتعادا عما أسموه بتحكمات النطام الملكي في القصر في حياة الزوجين، واتهامات من الأمير شابتها العنصرية في تعامل مسؤولي القصر مع زوجته ميجان ذات الأصل الأفريقي.