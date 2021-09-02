سنغافورة تصدر أول 755 تصريح سفر بموجب خطة السفر الجديدة للحاصلين على اللقاح

أصدرت سنغافورة أول 755 تصريح سفر للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بواقع 735 تصريحا لمسافرين من ألمانيا و20 تصريحا لمسافرين من بروناي، بداية من الأول من سبتمبر الجاري، الموافق أمس الأربعاء، بحسب بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن السفر مسموح للحاصلين على التصاريح خلال الفترة بين الثامن من سبتمبر والسابع من أكتوبر.

ومن بين تصاريح سفر للحاصلين على اللقاح من ألمانيا، تم إصدار 301 لزائرين قادمين لفترات قصيرة، و434 تصريحا لزائرين قادمين لفترات طويلة الأجل.

أما بالنسبة لتصاريح السفر الخاصة بالحاصلين على اللقاح من بروناي، فقد تم إصدار 18 تصريحا لزائرين قادمين لفترات قصيرة، وتصريحين لزائرين قادمين لفترات طويلة الأجل.