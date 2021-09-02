التحالف الدولي يوجه ضربات جوية لمواقع داعش شمال غرب الموصل

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وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش شمال غرب الموصل بالعراق.

وقال مصدر أمني عراقي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن الضربات استهدفت مواقع لداعش في سلسلة جبال العطشانة، وأسفرت عن وقوع إصابات بين العناصر الإرهابية.