 التحالف الدولي يوجه ضربات جوية لمواقع داعش شمال غرب الموصل - بوابة الشروق
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التحالف الدولي يوجه ضربات جوية لمواقع داعش شمال غرب الموصل

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:20 م

وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش شمال غرب الموصل بالعراق.

وقال مصدر أمني عراقي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن الضربات استهدفت مواقع لداعش في سلسلة جبال العطشانة، وأسفرت عن وقوع إصابات بين العناصر الإرهابية.

 


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