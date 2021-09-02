وصف الداعية الإسلامي الدكتور مبروك، زواج البارت تايم بأنه باطل ومفسدة، فيما ردّ عليه صاحب المبادرة أحمد مهران بالحديث عن أنه تواصل مع دار الإفتاء وقد أجازت له ذلك.

جاء ذلك خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، حيث قال عطية إن زواج البارت تايم باطل ومفسدة كبيرة، فهو يسعد الزوجة الجديدة ويهدم الأسرة القديمة، موضحًا أن إباحة تعدد الزوجات مقترن بالعدل.

وأوضح أن قاعدة الدين تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، موضحًا: "هذا الزواج يُحقق مصلحة لواحدة وهي الجديدة، وتأتي مفاسد لا حصر لها عند القديمة التي كانت آمنة مطمنئة بدون غير أو نكد".

في المقابل، أكّد عمران أنه تواصل مع دار الإفتاء المصرية، وقال: "أنا لم أخترع شيئًا، لكني أطلقت اسمًا على شيء موجود في المجتمع.. سألت في دار الإفتاء أنا هاعمل كذا (يقصد تطبيق مبادرته)، قالولي ده حقها (أي زوجته الجديدة) وهي تنازلت عنه، فلا حرج".

وأضاف: "أبلوغني في دار الإفتاء إن الزواج سليم طالما أنه موثق ورسمي ومؤبد.. حتى فكرة أنها تتنازل عن أحد حقوقها، وهو الإقامة الكاملة، فهذا الزواج صحيح".

يُشار إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت قد أصدرت بيانًا في أغسطس الماضي بشأن هذه الفكرة، وقالت: "ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج البارت تايم واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد".

وأوضحت الإفتاء: "الزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية".