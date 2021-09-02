أمرت النيابة الكلية بأكتوبر التصريح بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بعد إصابتها بنزيف داخلي أدى إلى وفاتها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في بداية العقد الخامس من عمرها جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالرأس بسبب الارتطام بجسم صلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة موظف اتهم زوجها بالتسبب فى مقتل شقيقته، وبمناقشة الزوج أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليها لخلافات زوجية بينهما، وأنه خلال ذلك تعدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط وبعدها ذهبت وجلست عند إحدى جيرانهم لمدة 5 ساعات وفور عودتها نامت ولم تستيقظ مرة أخرى.

وأضاف الزوج خلال التحقيقات التي أجريت معه، أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط، ونفى معرفته أو معرفة المجني عليها بحدوث نزيف داخلي، وإلا كان ذهب بها إلى المستشفى، وعالجها على الفور.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على الزوج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.