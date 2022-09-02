 إعادة تشغيل مفاعل بمحطة زابوروجيا النووية بعد قصف بالهاون - بوابة الشروق
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إعادة تشغيل مفاعل بمحطة زابوروجيا النووية بعد قصف بالهاون

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:17 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:17 م

أعيد تشغيل مفاعل بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت شركة أنرجوأتوم الأوكرانية التي تتولى تشغيل المنشأة.

وكانت الوحدة المعنية، وهي المفاعل رقم خمسة بالمحطة، قد تم إغلاقها أمس الخميس بسبب إطلاق قذائف هاون.

وتوجد حاليا مجموعة من خمسة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجمع المترامي الأطراف لتحديد نواحي السلامة به.

واستولت القوات الروسية على المحطة مطلع مارس، بعد فترة وجيزة من بداية الغزو على أوكرانيا.

والمحطة هي الأكبر في أوروبا حيث تتألف من 6 مفاعلات، وتقوم بإنتاج صافي طاقة يبلغ 5700 ميجاوات.

ويتزايد القلق الدولي من أن نيران المدفعية، التي تتعرض لها المحطة بشكل متزايد خلال الحرب، يمكن أن تؤدي إلى كارثة نووية.

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