إيطاليا: زيادة هجمات القرصنة الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن هجمات القرصنة الإلكترونية على شركات دول غرب أوروبا ارتفعت منذ اندلاع الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي مايو قوله، اليوم الجمعة، إن الهجمات تندرج في إطار استراتيجية لزعزعة الاستقرار منذ حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وكبار المسؤولين الإيطاليين اجتمعوا أمس الخميس للتباحث بشأن الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركة إيني وغيرها من شركات الطاقة الإيطالية، وذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة أن أنظمة الحماية الداخلية لديها رصدت محاولات اختراق غير قانونية لشبكاتها.

ويبدو أن تبعات هذه الهجمات كانت محدودة.

وقال دي مايو خلال منتدى أمبروسيتي الاقتصادي في مدينة سيرنوبيو الإيطالية إن "الهجمات تزايدت بأعداد ضخمة منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، وهي جزء من استراتيجية لزيادة التوتر في الدول الغربية ونحن على استعداد لمواجهتها".