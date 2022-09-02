وجه بيير إيميرك أوباميانج، الوافد الجديد لصفوف تشيلسي قادمًا من برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير البلوز عقب انتقاله رسميًا لقلعة ستامفورد بريدج.

وكان تشيلسي قد أعلن تعاقده رسميًا مع أوباميانج بعقد يمتد لعامين، وفي صفقة بلغت 12 مليون يورو إلى جانب متغيرات إضافية.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي، قال أوباميانج عقب انتقاله للبلوز:" سنحقق أشياء كبيرة معًا، وأنا واثق من ذلك".

وأضاف:" سأحاول بذل أفضل ما لدي لمساعدة الفريق، وكما تعلمون.. هيا يا بلوز".

ووفقًا للموقع الرسمي لتشيلسي من المقرر أن يرتدي أوباميانج القميص رقم 9 الذي كان يرتديه مهاجم الفريق السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو قبل إعارته لصفوف إنتر ميلان.