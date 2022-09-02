 وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع مرض السرطان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع مرض السرطان


نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:41 م

توفى الفنان المغربي نورالدين بكر، اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الممثل المغربي محمد الخياري، في تصريح لوسائل إعلام مغربية، إن الفقيد توفي صباح اليوم بعد صراع مع مرض سرطان الحنجرة، الذي أصابه منذ سنوات طويلة.

ويعد نورالدين بكر من أبرز نجوم الكوميديا في المملكة المغربية، إذ بدأ مشواره الفني قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك بها أفلام (الكونجي، براكاج بالمغربية، السطاجير، حبائل العنكبوت، عمي، الفروج، غرام وانتقام، رقصة الوحش، جناح الهوى).


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