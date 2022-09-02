 انقطاع الكهرباء عن جزء من مقاطعة هولندية واحتراق محطات المحولات - بوابة الشروق
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انقطاع الكهرباء عن جزء من مقاطعة هولندية واحتراق محطات المحولات

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:06 م
أعلن مرفق الإطفاء في ليليشتاد عاصمة مقاطعة فليفولاند الهولندية اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائى في أجزاء من المقاطعة على الأرجح بسبب قطع بأحد خطوط الجهد العالي.

ودعت الشرطة السكان إلى عدم القيادة في المنطقة. وأفادت هيئة الطرق المحلية باشتعال النيران في عدد من محطات  محولات الطاقة الكهربائية، وبالتالي تم إغلاق عدة طرق.

توقفت حركة القطارات بين ليليشتاد وبلدة درونتين. وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية "برو ريل" أنه يجب إجلاء الركاب من قطار متوقف.

تقع مقاطعة فليفولاند في شمال غرب هولندا. يعيش أكثر من 400 ألف شخص في المنطقة الواقعة شرقي العاصمة أمستردام.

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