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بيليجريني: الإحصائيات لن تفيد في مواجهة ريال مدريد

وكالات
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:52 م

أكد المدير الفني لريال بيتيس، مانويل بيليجريني، اليوم الجمعة أن فريقه سيسعى للعب بهويته غدا السبت أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، مشيرا إلى أن الاحصائيات الماضية لن تفيد في شيء خلال المواجهة حيث يتقاسم الفريقان صدارة الليجا بتسع نقاط لكل منهما من 3 مباريات.

وقال بيليجريني "المباريات الأخيرة كنا متوازنين فيها، لكن الإحصائيات لن تفيد في شيء خلال المباراة القادمة. سنحاول أن نلعب بهوية ريال بيتيس"، مشيرا إلى أنه يتوقع "مباراة صعبة أمام منافس كبير"، لكنه أكد أنه لن يغير من طريقة اللعب.

وكشف المدرب التشيلي أن لاعب الوسط البرتغالي ويليام كارفاليو لن يلحق بمواجهة الريال حيث أنه "لم يتعاف بعد من الكدمة" التي تعرض لها أمام أوساسونا في فيامارين، لكنه سيسافر إلى مدريد رفقة خيرمان بيتزيلا، المعاقب بالإيقاف.

ولدى سؤاله عن رأية في حال الفريق عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفية، قال "نمتلك الفريق المناسب لتقديم موسم جيد طبقا لامكانياتنا، يمكننا القول إن لدينا فريق جيد، أنا راض عنه".

واستهل بيتيس مشواره في الليجا بفوز كبير على إلتشي 3-0 ثم ريال مايوركا 1-2 وأوساسونا 1-0.


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