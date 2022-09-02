وزيرة التضامن: زيادة سن المعاش لـ 65 عاما بنهاية عام 2040

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون المسنين الذي يقدم الدعم المادي مثل تحسين المعاشات الاستثنائية، مؤكدة أن الدولة بحاجة إلى خبرات المسن، ولا يمكن التعامل معه على أنه مريض يتنظر الموت.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن من هم فوق الـ 70 عاما يستخدمون المواصلات العامة مجانا وفقا للقانون الجديد.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك حزمة خدمات علاجية مقدمة من الدولة للمسنين ولهم حق الحماية الاجتماعية الاستثنائية، لافتة إلى زيادة نسبة المعاش 50% خلال 4 سنوات.

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة سن المعاش لـ 65 عاما بنهاية عام 2040، وسيتم وصول نسبة المعاش إلى 80% من متوسط الراتب في نفس العام.