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مصر
وزير الأوقاف: القرآن الكريم مليء بمواطن العبرة والعظة والاعتبار
مختار جمعة: خطة متكاملة لبناء الفكر المستنير لدى جميع الأئمة والواعظات
مصدر كنسي: اجتماع بـ«العدل» خلال أيام لإبداء الرأي في مشروع قانون الأسرة للأقباط
استياء محامين قنا بسبب خطاب إجراء انتخابات النقيب العام بداخل «شوادر»
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تونس تعلن القضاء على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: تضرر 33 مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان
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مرسيدس يفرض هيمنته على التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا الهولندي
ريال مدريد يعلن غياب ثنائي الدفاع أمام بيتيس
ملعب «حديقة الأمراء» يستضيف مباراة البرازيل وتونس الودية
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المخرج الأمريكي ريتشارد شيكنر.. شخصية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
وائل جسار يشعل حفل الساحل الشمالي ويبكي مع أغنية خليني ذكرى لرحيل جورج الراسي
الأثنين.. نيفين الكيلاني تفتتح المعرض العام للفنون التشكيلية
كوثر يونس تُمثل مصر لأول مرة في آفاق فينسيا للأفلام القصيرة
مال وأعمال
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مواطن
تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وسط زيادة بعض الإمدادات الموسمية
ارتفاع أسعار الذهب: وعيار 21 يصل إلى 1106 جنيهات
غدا.. وزير المالية يستعرض تجربة إشراك المواطنين في الموازنة التشاركية بالفيوم
حوادث وقضايا
السكة الحديد تكشف ملابسات حادث قطار الشرقية وتفجر مفاجأة بشأن المعبر
الداخلية تنقذ فتاة دكر