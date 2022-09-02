إيران ترسل اقتراحًا جديدًا للاتحاد الأوروبي في إطار محادثات الاتفاق النووي

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أرسلت إيران اقتراحًا جديدًا إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وإنهاء سنوات من الخلافات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، "لقد درسنا بعناية رد الولايات المتحدة على مقترح الاتحاد الأوروبي للتسوية، ونقلنا موقفنا من الأمر إلى الاتحاد الأوروبي".

ووصف كنعاني الاقتراح بأنه "بناء"، وقال إن "هدفه هو التوصل إلى اتفاق نهائي".

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى، بحسب وسائل إعلام متعددة نقلت تعليقاته.

جدير بالذكر أن الاتفاق النووي الإيراني يضع ضوابط على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.