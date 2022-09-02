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استطلاع: غالبية الألمان تعتزم خفض التدفئة في الشتاء

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 12:16 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 12:16 م

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يخططون لخفض التدفئة في منازلهم خلال الشتاء المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشر نتائجه اليوم الجمعة، أن 56% من الألمان يعتزمون تقليل درجة حرارة التدفئة في منازلهم خلال الشهر المقبل.

في المقابل، ذكر 29% من الألمان أنهم لا يعتزمون تغيير عاداتهم في التدفئة، حيث إنهم لا يرفعون في المعتاد درجة حرارة التدفئة، بينما ذكر 5% أنهم لن يغيروا سلوكهم رغم أنهم يدفئون منازلهم بدرجة حرارة مرتفعة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 4% فقط ذكروا أنهم لا يشغلون التدفئة أو الموقد في منزلهم مطلقا. ولم تدل باقي النسبة ببيانات.

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