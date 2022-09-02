استطلاع: غالبية الألمان تعتزم خفض التدفئة في الشتاء

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يخططون لخفض التدفئة في منازلهم خلال الشتاء المقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشر نتائجه اليوم الجمعة، أن 56% من الألمان يعتزمون تقليل درجة حرارة التدفئة في منازلهم خلال الشهر المقبل.

في المقابل، ذكر 29% من الألمان أنهم لا يعتزمون تغيير عاداتهم في التدفئة، حيث إنهم لا يرفعون في المعتاد درجة حرارة التدفئة، بينما ذكر 5% أنهم لن يغيروا سلوكهم رغم أنهم يدفئون منازلهم بدرجة حرارة مرتفعة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 4% فقط ذكروا أنهم لا يشغلون التدفئة أو الموقد في منزلهم مطلقا. ولم تدل باقي النسبة ببيانات.