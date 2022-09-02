وزيرة التضامن: نسبة المدمنين في صفوف الطلاب تقدر بـ6%

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يجري التعاون مع الهيئة القومية للتأمينات للتوعية بالاشتراكات التأمينية لتوفير الحماية الاجتماعية للفنانين، وكذلك توفير رعاية صحية لهم.

أضافت نيفين القباج، خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أنه يتم التحضير لعرض ما قدمه المجتمع المدني وخطته المستقبلية لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «أقدر دور المجتمع المدني ونحاول تسهيل المشروعات الخاصة بهم»، مردفة أن التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني بلغ 2.5 مليار جنيه والمحلي وصل إلى 5 مليارات جنيه العام الماضي.

وأوضحت أنه هناك تعاطي للمخدرات بين طلاب المدارس والجامعات بنسبة 5.9% من الطلاب، ويوجد 28 مركزا للعلاج من الإدمان في خصوصية تامة على مستوى الجمهورية، وتبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة، للقضاء على منابع المخدرات.