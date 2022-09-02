قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه عام 2001 حاول إنشاء مركزا لعلاج السكر في جامعة المنصورة ردا للجميل، ونجح في الحصول على دعم مالي أمريكي، لكن أحداث 11 سبتمبر أجهضت هذا المشروع.

أضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه جرى الآن تحديد موقع للمركز العالمي لعلاج السكر في القاهرة، وسيكون الأكبر في الشرق الأوسط.

تابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه من المستهدف أن يعالج المركز 40 ألف مريض بتكلفة 480 مليون دولارعبارة عن استثمارات مصرية- عربية.

أوضح أن المركز سيكون جاهزا خلال عامين على أقصى تقدير، لافتا إلى أن مرض السكر غاية الخطورة ويستهلك ثروة البلد.

أكد أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه على مستوى العالم تنفق الحكومات نحو 240 مليار دولار سنويا على علاج السكر، كاشفا أنه يوجد 8 ملايين مصري مرضى بالسكر في مصر الآن.