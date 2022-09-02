وزراء صحة الاتحاد الأوروبي يلتقون بمنتجي لقاحات كورونا الأربعاء المقبل

يعقد وزراء صحة الاتحاد الأوروبي اجتماعًا، في العاصمة التشيكية براغ، يوم الأربعاء المقبل، مع منتجي لقاحي فايزر وموديرنا، لمناقشة العديد من الأمور المهمة المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية، حسبما نقل الموقع الإخباري لراديو "براغ" الدولي، أنه من المتوقع خلال الاجتماع مراجعة عقود اللقاحات الحالية مع شركات الأدوية.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي مكافحة السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية.

وتسلمت جمهورية التشيك، في يوليو الماضي، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، حيث قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن هذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها التشيك رئاسة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد كانت ممتازة، حيث تمكنت من إكمال عدد من المقترحات بنجاح.

وتولت جمهورية التشيك الرئاسة من فرنسا، وتتولى المسؤولية حتى نهاية العام الجاري عن أمور، من بينها التوسط لتحقيق حلول وسط بشأن مشروعات أوروبية خلافية.

وخلال رئاستها التي تمتد لستة أشهر، تعتزم جمهورية التشيك التركيز على الحرب في أوكرانيا وعواقبها، ويشمل ذلك التعامل مع تدفق اللاجئين وتحسين أمن الطاقة.

ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات الوزارية وقمة واحدة على الأقل لزعماء الدول الأعضاء الـ27 في جمهورية التشيك.