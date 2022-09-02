تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.

• و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.25 إلى 4.5 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت سعر الفلفل الرومي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع سعر الفلفل الحامي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

وتراجع سعر العنب البناتي 50 قرش ليتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.