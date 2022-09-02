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الجمعة 2 سبتمبر 2022.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:35 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.

• و‏‎جاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.25 إلى 4.5 جنيه.
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
استقر سعر البصل ليتراوح بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وتراجعت سعر الفلفل الرومي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجع سعر الفلفل الحامي 25 قرش ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.
وسجلت أسعار البامية ما يتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
وتراجع سعر العنب البناتي 50 قرش ليتراوح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
استقر سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.


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