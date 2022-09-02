السلطات الصحية الأمريكية توصي بلقاحات تعزيزية لمواجهة أحدث متغيرات أوميكرون

أوصت لجنة اللقاحات المستقلة التابعة لهيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في الولايات المتحدة بتلقي المواطنين لقاحات تعزيزية "معاد صياغتها" تستهدف أحدث المتغيرات الفرعية من متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن 13 عضوًا في هذه اللجنة الأمريكية صوت لصالح الجرعات التعزيزية الجديدة مقابل صوت واحد رافض، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد مراجعة بيانات السلامة والفعالية المتاحة خلال اجتماع استمر سبع ساعات تقريباً.

يُشار إلى أن معززات أوميكرون من شركة فايزر الأمريكية مخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر، في حين أن اللقطات المحدثة من شركة موديرنا مخصصة للبالغين الذين من 18 عاماً فأكثر.