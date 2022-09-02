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بعد جهد استغرق عشر سنوات..الهند تدشن أول حاملة طائرات من إنتاجها

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:12 م

بدأت الهند اليوم الجمعة تشغيل أول حاملة طائرات من إنتاجها.

وبهذه الناقلة التي أطلق عليها "آي إن إس فيكرانت" صارت الهند واحدة من الدول القليلة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، التي تستطيع بناء حاملات الطائرات بنفسها.

وبلغت تكلفة حاملة الطائرات الهندية حوالي 5ر2 مليار يورو، بحسب ما أوردته محطة التلفزيون المحلية (إن دي تي في).

استمرت مرحلة بناء الحاملة واختبارها لأكثر من عقد من الزمان.

يمكن أن تستوعب حاملة الطائرات 30 طائرة مقاتلة، وطاقما من حوالي 1600 شخص.

يأتي ذلك من الهند ردا على تزايد قوة جارتها الصين عسكريا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة في كوتشي جنوبي الهند: "في الماضي كثيرا ما تم تجاهل المخاوف الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن اليوم، هذه أولوية دفاعية رئيسية لبلدنا".

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