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زيادة عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا مع الاستعداد لموسم عيد الميلاد

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:51 ص

ارتفعت وتيرة التوظيف في بريطانيا الأسبوع الماضي في ظل الاستعدادات لحلول موسم عطلات عيد الميلاد.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا أنه تم الإعلان عن 08ر2 مليون وظيفة جديدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 آب/أغسطس، في أعلى معدل له خلال عام 2022، وثاني أعلى معدل على الاطلاق.

وتشير هذه البيانات إلى أن مشكلة نقص العمالة التي أصابت الاقتصاد البريطاني منذ وقف العمل بنظام الاجازات بدون أجر العام الماضي، لا تزال تشكل أزمة للشركات.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لاتحاد التوظيف والعمل اليوم الجمعة، جاء فيه: "في مختلف أنحاء بريطانيا، يعني نقص العمالة والخبرات أن عملية شغل الوظائف تستغرق وقتا أطول".

وأضاف الاتحاد أن جميع المهن في بريطانيا شهدت زيادة ملحوظة في عدد الوظائف الشاغرة، باستثناء مجالات الرقص والتمثيل والعمل في مجال الترفيه.

ونقلت بلومبرج عن نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف والعمل، قوله إن الوظائف الشاغرة سجلت زيادة في أواخر آب/أغسطس الماضي في ظل "العودة من العطلات والاستعداد لذروة النشاط في موسم عيد الميلاد في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية".


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