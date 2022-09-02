ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 4ر234، مقابل 3ر237 أمس الخميس. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 6ر263، وقبل شهر 1ر516.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 ألفا و930 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 37 ألفا و343 إصابة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 148 حالة، مقابل 90 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 32 مليونا و218 ألفا و483 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.