أردوغان يرى أن الناتو قوي بوجود تركيا وليس اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يمكن أن يكون قويا بدون تركيا في حين أن اليونان لا وزن لها في الحلف.

وأضاف في تصريحات عقب صلاة الجمعة باسطنبول، نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن "الناتو قوي بوجود تركيا، وبدونها الناتو ليس قويا".

وقال إنه "لا يمكن تصور الناتو بدون تركيا، بينما اليونان لا وزن لها ضمن الحلف".

وردا على سؤال بشأن تعقب اليونان مقاتلات تركية عبر رادار منظومة "إس-300"، وانزعاجها من تهنئة الناتو لتركيا بمناسبة عيد النصر، قال أردوغان إن انزعاج اليونان أو تبنيها موقفا سلبيا تجاه الناتو، لا يضعف العلاقات بين تركيا والحلف.