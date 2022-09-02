انخفاض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 2300 دولار لكل ألف متر مكعب مع افتتاح التداول اليوم

انخفض سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 2300 دولار لكل ألف متر مكعب مع افتتاح التداول ، اليوم الجمعة ، وتجاوز إجمالي الانخفاض في سعر الغاز منذ بداية اليوم 6٪، وفقا لبيانات برصة لندن.

وانخفض سعر العقود الآجلة للغاز للتسليم في أكتوبر في هولندا إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وتجاوز السعر الفوري للغاز في أوروبا الأسبوع الماضي 3500 دولار لكل ألف متر مكعب في بورصة لندن للمرة الأولى منذ أوائل مارس ، حيث اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق في 7 مارس 2022 عندما بلغ سعر تبادل الغاز حوالي 3900 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويعتقد الخبراء أن أسعار الغاز قد ترتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 5000 دولار لكل 1000 متر مكعب في الشتاء في حالة الطقس البارد وانخفاض المخزونات في مرافق التخزين. وفي رأيهم، لا يوجد حد معقول للأسعار الفورية في السوق الآن.