7 قتلي في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين في تجدد للنزاع القبلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وذكرت لجنة أمن الولاية في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن "الأحداث القبلية المؤسفة تجددت عصر أمس، بمنطقة قنيص شرق، ومجمع طيبة الإسلامي في مدينة الرصيرص، دون أسباب واضحة حتى الآن".

وأشارت اللجنة إلى أن "الأحداث راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب حوالي 23 شخصا".

وقررت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق بممثلين من القوات النظامية لمعرفة ملابساته، وإعادة حظر التجوال بمدينتي الدمازين والرصيرص من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، ومنع التجمعات غير الضرورية.

كما ناشدت المواطنين الالتزام بالقرارات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن وضبط المتفلتين والجناة وتقديمهم للعدالة.

وقتل ما لا يقل عن 105 في منتصف يوليو الماضي واضطر الآلاف للنزوح، بعد قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج، وامتدت التوترات إلى ولايات أخرى، وفقا لوكالة رويترز.

وتفاقمت التوترات بعد اتهامات وجهها الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق منذ زمن طويل، إلى الهوسا الذين يسكنون مناطق زراعية في أنحاء البلاد، بمحاولة الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.

وتندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة بجوبا في 2020.