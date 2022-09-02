أكد السفير الصيني لدى الإماراتي تشانغ ييمينغ غو ، أن الفترة الحالية تشهد تناميا وتطورا بالعلاقات بين بلاده والإمارات، وتصاعدت بوتيرة أسرع في جميع المجالات حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها مع تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تعد أعلى مستوى للعلاقات الدبلوماسية الصينية.

وقال تشانغ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن البلدين تتمتعان بتاريخ طويل من علاقات التعاون الودي البناء، معرباً عن فخره بتعزيز التبادل الثقافي الثنائي، لافتا إلى أن الشراكات الجديدة بين البلدين وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة مثل الثقافة والتعليم، تعكس قوة أواصر الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي طويل المدى يبدأ من التواصل الثقافي والتعليمي، لذا فإن التركيز على الجانب التعليمي والثقافي يُعد أحد الركائز الأساسية في شراكتنا مع الدول الصديقة، لافتا إلى أن الإمارات تحتضن أول مدرسة صينية تأسست في الخارج بدعم من الحكومة الصينية والإماراتية.