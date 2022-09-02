تنطلق غدًا السبت، فعاليات مهرجان "جولدن شيف الدولي للطهاة" بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بهدف تنشيط السياحة.

وقالت نيفين أبو زيد، رئيس المهرجان، إنه يجري انطلاق المؤتمر بعد توقف دام لأكثر من عامين نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة 8 دول عربية.

وأوضحت رئيسة المهرجان في تصريح لـ"الشروق"، أن المهرجان سيشهد مشاركة الشيف الكبير محمد البراك في سابقة من نوعها كما ستشارك لأول مرة أيضا دولة العراق الشقيقة بحضور مشرف للوطن العربي .

وأشارت إلى أن فكرة المهرجان تدور حول تجميع عدد من الشيفات من بعض الدول العربية والأوروبية لتبادل الخبرات وتطويرها، وبناء جيل من الطهاة المتميزين، لكون مهنة الطهي من المهن الهامة.