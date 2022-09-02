أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الجمعة، شفاء حالة الإصابة الثانية بمرض جدري القردة التي تم اكتشافها في البلاد بشكل تام وخروجها من العزل.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا فيرجير قولها "إن المريض الفلبيني البالغ من العمر 34 عاما شفى تماما من جدري القردة وخرج من العزل في 31 أغسطس الماضي، مضيفة أنه لم تظهر أي أعراض على 18 مخالطا وثيقا لهذا المريض طوال مدة الحجر الصحي التي خضعوا لها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل حالة الإصابة الثانية بمرض جدري القردة في الفلبين في 18 أغسطس الماضي، وكان لدى المريض تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

ويتسبب فيروس جدري القردة في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.