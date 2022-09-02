 جدري القرود.. الفلبين تعلن شفاء حالة الإصابة الثانية بشكل تام - بوابة الشروق
الجمعة 2 سبتمبر 2022 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

جدري القرود.. الفلبين تعلن شفاء حالة الإصابة الثانية بشكل تام

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 12:11 م

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الجمعة، شفاء حالة الإصابة الثانية بمرض جدري القردة التي تم اكتشافها في البلاد بشكل تام وخروجها من العزل.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا فيرجير قولها "إن المريض الفلبيني البالغ من العمر 34 عاما شفى تماما من جدري القردة وخرج من العزل في 31 أغسطس الماضي، مضيفة أنه لم تظهر أي أعراض على 18 مخالطا وثيقا لهذا المريض طوال مدة الحجر الصحي التي خضعوا لها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل حالة الإصابة الثانية بمرض جدري القردة في الفلبين في 18 أغسطس الماضي، وكان لدى المريض تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

ويتسبب فيروس جدري القردة في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك