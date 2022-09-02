تحدث الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن الأزمة الصحية الأخيرة التي خضع خلالها لعملية قلب مفتوح، موضحًا أن دعم الجمهور كان أهم سبب في تعافيه وتخطيه لهذه المحنة الصعبة.

أوضح "عبد الرحمن" خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء الخميس، أن حب الجمهور كان سببا في الشفاء، قائلا: "حسيت بكمية حب من الناس أنا مكنتش متخيلها.. لذلك هم مايستحقوش مني احكي لهم أي حاجة فيها ألم، أنا شوفت كمية حب ودعوات الحمد لله يارب.. بقيت أقول دول كلهم بيحبوني .. نفسيا ده فرق معايا جدا.. ده غير طبعا دعم الأصدقاء في الوسط اللي هما أهل فعلا".

وعن عاداته التي تغيرت بعد العملية، أوضح "توتا" أن وقت المشي أصبح "مقدسا" في يومه، رغم أنه في السابق لم يكن يفعل ذلك، مضيفا: "أنا كنت من أعداء المشي، واكتشفت إن المشي ده الرياضة الوحيدة اللي نضحك بيها على جسمنا بسهولة جدا، دلوقت بقي يوميا لازم ساعة إلا ربع مشي.. وطبعا الأكل في الخفيف أنا أصلا بحب المسلوق".

تابع: "أنا كان عندي 3 شرايين مسدودة يعني الواحد كان ميت.. فالحمد لله والصحة بالدنيا الحمد لله .. كرم ربنا وحب الناس هم اللي قوّموا الواحد".

على صعيد آخر، تحدث محمد عبد الرحمن عن علاقته بوالدته، وأنه يطلب الدعاء منها يوميا، قائلا: "أنا قبل أي شغل لازم أمي تدعيلي.. لازم تدعيلي كل يوم.. في دعوة مشهورة ليها العيال صحابنا مسمينها تعويذة.. بيتريأوا عليا لأن أمي دايما بتدعيلي وتقول (ربنا يجعل في وجهنا ووجهك جوهرة وفي لساننا ولسانك سكرة).. أمي مقدرش ازعلها ربنا يخليهالي ".