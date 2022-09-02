وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بالمنوفية ويسلم الدفعة الخامسة من صكوك الاطعام

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد العفيفي بقرية ميت عفيف بمركز الباجور في محافظة المنوفية رافقه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديرية الأوقاف في المحافظة.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي تحدث فيها عن الاعتبار بآيات الله في الكون مستعنيا بأمثلة من القراءن ومنها قدرة الله في تعاقب الليل والنهار وخلق الكون الذي حاول العلم الحديث تأكيد ما جاء في القراءن وجاءت الخطبة تحت عنوان " ايات الاعتبار في القراءن الكريم".

ويعد مسجد العفيفي بمركز الباجور من المسجد التاريخية بقرية ميت عفيف.

وأكد الأهالي أنه تم اجراء إحلال وتجديد للمسجد بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بتضافر جهود الأهالي، موضحين أن المسجد يعد ثاني اقدم مسجد تم ضمه لوزارة الأوقاف في محافظة المنوفية وكان منارة للعلم ونشر وسطية الدين لأهالي القرية لعقود طويلة.

وعلى هامش زيارة وزير الأوقاف، تسلم محافظ المنوفية الدفعة الخامسة من مشروع " صكوك الإطعام " أمام مقر ديوان عام المحافظة والذي أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعي، بحضور مديري مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمنوفية .

وقال محافظ المنوفية، إنه سيتم توزيع 2 طن لحوم علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه بنطاق المحافظة 10 طن لحوم حتى الآن وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق المعدة لوصول الدعم .

وأشاد محافظ المنوفية بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتجهيز بيوت الله ، فضلاً عن دورها المجتمعي في دعم الأسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي .

وأثنى وزير الأوقاف على دور محافظ المنوفية في دعمه الكامل للدعاة والأئمة والرعاية في تنفيذ البرنامج الصيفى للطفل بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف إنه تم افتتاح 16 مسجداً جديداً بعد الانتهاء من تطويرهم بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية من بينهم مسجد العفيفي بناحية ميت عفيف بمركز الباجور ، بالإضافة إلى مسجد الرحمة بناحية سلكا ، ومسجد الشهيد هاني هوانة بقرية ميت خلف بمركز شبين الكوم ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى تاريخه 126 مسجدًا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 18 مسجدًا صيانة.

وأهدى وزير الأوقاف كتاب الله لمحافظ المنوفية كهدية تذكارية، كما أهدى محافظ المنوفية وزير الأوقاف درع المحافظة تقديراً لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله.