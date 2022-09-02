 رئيس بولندا يبدأ جولة إفريقية يوم الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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رئيس بولندا يبدأ جولة إفريقية يوم الاثنين المقبل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 5:51 م

أعلن مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية جاكوب كوموتش، اليوم الجمعة، أن الرئيس أندجي دودا، سيبدأ يوم الاثنين المقبل جولة إفريقية تشمل كلا من نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال.

وقال كوموتش، في تصريحات نقلها راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية، إن الرئيس البولندي دودا سيعقد في هذه الجولة عدة اجتماعات يناقش خلالها أزمة الأمن الغذائي وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية الأخرى، مشيرا إلى أنه سيناقش أيضا التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

وأضاف كوموتش أن هذه الجولة كان مخططا لها منذ فترة، موضحا أن نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال تعد من الدول الرئيسية في غرب إفريقيا، حيث يلعبون دورا سياسيا كبيرا في المنطقة.


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