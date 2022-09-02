رئيس الرعاية الصحية: الالتحاق ببرنامج التدريب الإلزامي شرط للعمل بأي وظيفة طبية أو إدارية أو قيادية بالهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية 95 ٪؜ من العاملين بالهيئة اجتازوا برنامج التهيئة للعمل بالهيئة



أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن استدامة البرامج التدريبية هو دستور عمل الهيئة، مشيرًا إلى تأمين استراتيجيات لاستدامة البرامج التدريبية الفعَّالة لكافة الكوادر الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة، وهو ما يضمن جودة مخرجات العمل سواء للفرق الطبية أو غير الطبية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة .



مشيرًا إلى اجتياز 95% من العاملين بالهيئة برنامج التهيئة العام للالتحاق بالعمل بالهيئة، حيث يهدف برنامج التهيئة العام إلى أن يكون جميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات على علم ودراية برؤية ورسالة وأهداف الهيئة بشكل عام، إضافة إلى شرح ميثاق الشرف الأخلاقي، مرورًا بلائحة الموارد البشرية والقواعد التنظيمية لعمل الهيئة وصولًا إلى معايير الجودة، ورحلة المنتفع داخل منشآت الهيئة بمختلف مستوياتها وخدمة المنتفعين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والذي أكد خلاله أن الالتحاق ببرنامج التدريب الإلزامي شرط للعمل بأي وظيفة طبية أو إدارية أو قيادية بالهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها، كما اطّلع خلاله على كتيب التأهيل الإلزامي الخاص بالاحتياجات التدريبية للعاملين الحاليين، ليصبح أداة أساسية للتعيين بالهيئة ومقراتها الرئيسية والفرعية فيما بعد، مؤكدًا على تحديثه بشكل دوري وفقًا للمستجدات العالمية، علاوة على إعداد المدربين بكافة التخصصات الطبية والإدارية والفنية، وكذا الاتفاق مع الجهات المعنية على نظم التدريب وصناعة المحتوى التدريبي.



مؤكدًا على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لتقييم الآداء التدريبي، لقياس مدى الاستفادة من البرامج التدريبية أثناء وبعد العملية التدريبية وقياس مخرجات البرامج التدريبية وأوجه الاستفادة منها من خلال مؤشرات يمكن قياسها، مشددًا على تخصيص عناصر لرصد ومراقبة وتقييم تطبيق مخرجات البرامج التدريبية داخل المنشآت سواء البرامج الطبية أو غير الطبية.



كما وجه رئيس الهيئة بعمل «منصة إلكترونية موحدة» للتدريب عن بُعد والبث الداخلي المباشر لكُبرى العمليات الجراحية بهدف تناقل الخبرات بين الجراحين بالهيئة، مشيرًا إلى اعتماد المجلس الاستشاري الطبي لكافة برامج التدريب العملي للأطباء من كافة الفئات والدرجات الوظيفية وفي كافة التخصصات الطبية، لافتًا إلى أهمية رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم، لضمان استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وذلك وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة ووفقًا لآخر المستجدات العالمية.



وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية بعمل بطاقات وصف وظيفي لجميع الوظائف الطبية وغير الطبية بمختلف مستوياتها، تشمل الأدوار والمسئوليات الوظيفية، المهام، المهارات، المؤهلات، التدرج الوظيفي وغيرها من العناصر التي من شأنها خلق هيكل خاص بكل وظيفة، داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية الصحية، مشددًا أن العنصر البشري هو العنصر الاثنين لدى هيئة الرعاية الصحية، باعتبارهم شركاء عمل وليسوا موظفين فحسب.