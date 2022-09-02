دراجي يناقش الأمن السيبراني مع مسؤولين كبار في شركة إيني

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ناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي هجمات قرصنة على شركة إيني العملاقة للنفط وشركات طاقة إيطالية أخرى، مع مسؤولين كبار في اجتماع أمني رفيع المستوى اليوم الخميس، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن دراجي وفرانكو جابريلي وكيل الوزارة لشؤون الأمن عقدا مناقشات خلال اجتماع لجنة الأمن السيبراني بين الوزارات.

ورفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية الإدلاء بتصريح. وذكرت شركة إيني أمس الأربعاء إن أنظمتها للحماية الداخلية رصدت عملية دخول غير مصرح بها لشبكاتها، إلا أنه تبين أن تبعاتها محدودة حتى الآن.