وصول أول شحنة ديزل كويتية «منخفض الكبريت» إلى ميناء نابولي

وصلت الناقلة (السور2) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية الى ميناء نابولي محملة بأول شحنة من الديزل الكويتي منخفض الكبريت المصدر إلى إيطاليا.

وذكرت شركة البترول الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن فرعها الإيطالي (كويت بتروليوم إيطاليا) تسلم اليوم شحنة من الديزل الكويتي بمعدل (كبريت شديد الانخفاض) .

وذكر البيان أن هذه الشحنة من الديزل منخفض الكبريت (S 10ppm) المطابقة لمواصفات (يورو6) الأوروبي من انتاج مصفاة (ميناء عبد الله) في الكويت.

وأوضح أن اتفاقية تصدير الديزل التي يسرتها إدارة التسويق الدولية لمؤسسة البترول الكويتية "تظهر التركيز الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية على إنتاج وتسويق منتجات الوقود الأنظف بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والمعايير البيئية التي تتطلبها الأسواق العالمية".

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بالوكالة وليد ال بن علي إن "بصمة البترول الكويتية في الأسواق الأوروبية قوية منذ 40 عاما لأننا قدمنا دوما لعملائنا الطاقة التي تلبي احتياجاتهم لمجموعة متنوعة من المنتجات الأنظف".

وأضاف "نتطلع إلى مزيد من التكامل مع شركتنا الأم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتنا الشقيقة في الكويت حتى نتمكن من دمج سلسلة التوريد لدينا".

يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية هي شركة دولية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية تأسست عام 1983 وتشغل أكثر من 4700 محطة خدمة في جميع أنحاء أوروبا وتزود أكثر من 70 شركة طيران بوقود الطائرات في مراكز المطارات الرئيسية.

كما تدير الشركة اثنين من أحدث مصانع مزج زيوت التشحيم في بلجيكا وإيطاليا تحت العلامة التجارية وتمتلك أسهما في ثلاث مصافي مشتركة في إيطاليا وفيتنام وسلطنة عمان.