محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أبو زيد يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بقرى مركز مغاغة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة الميدانية، لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المراكز المستهدفة، بهدف التأكد من انتظام سير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، والعمل على تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة.



تابع "أبو زيد" أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز مغاغة، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة، وعدد من الجهات المعنية.



شملت جولة "نائب المحافظ"، تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات المواطنين بقرية جزيرة شارونة، ومشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرية، ومبني التضامن الاجتماعي، ووحدة طب الأسرة بالقرية.



وفي السياق نفسه، تفقد نائب المحافظ، أعمال تنفيذ وصلات المياه المنزلية بقريتي، برطباط وميانة، بحضور ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد نائب المحافظ، أن المحافظة تتابع تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم رصد أي معوقات تستجد أمام تنفيذ أعمال المبادرة، أولا بأول، ويتم فحص أي شكوي من المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.



وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ مكتب بريد شارونة، حيث وجه الوحدة المحلية بمغاغة، بتنظيم عملية صرف المعاشات بالمكتب، تلافياً للتزاحم، وتوفير أماكن مناسبة لكبار السن، وتخفيفاً عنهم، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء صرف معاشات المواطنين.