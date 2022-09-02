وزيرة التضامن: الزواج المبكر يترتب عليه أزمات تؤدي إلى الطلاق

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ارتفاع الأسعار مرتبط ببعض الفئات غير المنتجة، بالإضافة إلى جشع التجار والأسباب المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية.

وذكرت القباج خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن الأسر عليها ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، متابعة: حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» حققت صدى و80% من الأسر الفقيرة لديها عدد كبير من الأبناء.

أوضحت أن «الزواج المبكر يترتب عليه مشكلات تتعلق بالطلاق»، مضيفة: «مش بنقول نحدد عدد الأطفال، عشان عندنا جزء ديني، لكن الدين نفسه ممنعش تنظيم السكان»

وحول مدى نجاح حملات وإعلانات تنظيم الأسرة «لو بحكم عليها بشكل منفرد هقول لا، محتاجين المزيد منها، ومحتاجين حملات ميدانية، وتوفير أطباء وطبيبات لبعض المناطق المترامية، وهو ما يحدث، يجب ارتباط التوعية الاجتماعية مع الدينية، بدأنا بداية جديدة متكاملة بين أكثر من وزارة، يشرف عليها رئيس الوزراء، ويتابعها الرئيس متابعة دقيقة».