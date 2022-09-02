خالد سليم يطرح أحدث أغانيه «يا جميل»

طرح الفنان خالد سليم، أحدث أغانيه والتي تحمل إسم «يا جميل»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدى، ميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «يا جميل يا مقسم يا مسمسم.. حيرت الحلوين بجمالك.. ده الأرض شويه وتتكلم.. وقمرنا هينزل علشانك».

يشار إلى أن خالد سليم انتهى من تصوير مشاهده بفيلمه الجديد «في القلب»، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، منة فضالي، سوسن بدر، محمد عز، هالة فاخر، توني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، ساندرا، وهو من إخراج مرقس عادل، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، وفكرة إسحق إبراهيم.