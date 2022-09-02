الإسكندرىة: تنفيذ 137 قرار إزالة منذ بداية الموجة 20

قال المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، لـ الشروق، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات وتعديات على أراضي الدولة منذ بداية الموجة 20 نحو 137 قرارا حتى اليوم الإثنين، وذلك بمناطق برج العرب وقرى بهيج وبنجر السكر وترع بهيج و النصر.

وكان قد شدد محافظ الإسكندرية ، اللواء محمد الشريف ،أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وإنه لا تهاون في إزالة التعديات.

ووجه الشريف باستمرار إنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار ال 24 ساعة والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أى معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات .