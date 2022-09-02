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بايدن يدعو الشعب الأمريكي للاتحاد في مواجهة تحديات الديمقراطية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:41 ص

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبناء شعبه لوحدة الصف في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية الأمريكية.
وحذر بايدن - في خطاب شعبي بثته الشبكات الأمريكية - من أن الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض أنصاره من الجمهوريين يشكلون تهديدا للبلاد وديمقراطيتها.
وربط بايدن - من قاعة الاستقلال بمدينة فيلاديلفيا (كبرى مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية) - بين أنصار حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي أعلنها ترامب شعارا خلال عهده بالحكم، وبين المساعي الرامية لبث الشك في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، ونشر نظريات المؤامرة ومهاجمة قوات إنفاذ القوانين.
وقال "ليس كل الجمهوريين يتبنون هذا الفكر المتطرف، لكن ما من شك في أن الحزب الجمهوري يخضع لسيطرة وتخويف وتحريك من قبل دونالد ترامب وهؤلاء الجمهوريين من أصحاب هذا الفكر، وهو ما يشكل تهديدا للبلاد".
وأكد أن "أمريكا تمر بمنعطف خطير على غرار تلك اللحظات التي حددت شكل كل شيء بعدها"، ودعا الأمريكيين للحرب من أجل الديمقراطية، في عام 2022 وما بعدها.
من جانبها، اعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - في سياق تعليقها على الخطاب - أن بايدن قدم خلاله رسالته لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي تجرى في 8 نوفمبر المقبل.


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