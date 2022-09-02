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وزير دفاع تركيا يحلق في مقاتلة إف-16 فوق بحر أيجه وسط خلاف مع اليونان

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 4:30 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 4:30 م

حلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على متن مقاتلة إف-16 فوق بحر أيجه، في إيماءة تنم عن التحدي في ظل خلاف بشأن الاستخدام العسكري للمجال الجوي مع اليونان.

يشار إلى أن تركيا واليونان عضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكار ظهر خلال مراسم عسكرية في إقليم إسكي سهير، بوسط البلاد اليوم الجمعة، حيث تعهد بأن تركيا "دائما ما ردت على وقاحة اليونان، وسوف نواصل هذا". وكان برفقة الوزير قائد سلاح الجو اتيلا جولان.

يشار إلى أن التوترات بين الجارتين تصاعدت مجددا. واتهمت تركيا القوات اليونانية الشهر الماضي بإغلاق الرادار المثبت في مقاتلة تركية وتعهدت بإرسال تسجيلات الواقعة إلى الناتو. وهي الواقعة التي نفتها اليونان.

ويعني إغلاق الرادار أن نظام الرادار الخاص بصاروخ أو مقاتلة يتبع بصورة آلية هدفا محددا، حيث يقوم بتعقبه لإصابته بدقة.

وهذا الأسلوب شائع في المعاركة الوهمية بين الدول التي ليست في حرب، حيث يواجه طيارو المقاتلات بعضهما باستهداف الخصوم، دون الإطلاق الفعلي.


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